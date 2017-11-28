Сегодня в Украине преимущественно без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня на большей части территории Украины существенных осадков не синоптики не прогнозируют. Ожидается облачная погода, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“28 ноября в Украине погода будет облачной”, — говорится в сообщении.
В восточных областях осадков не будет, на дорогах местами гололед. Дневная температура составит 0-5 ° мороза.
В Одесской, Николаевской и Херсонской областьях синоптики прогнозируют дожди, температура установится на уровне 3-8 ° тепла.
На остальной территории днем местами небольшие осадки с прекращением в западных областях, дневная температура будет 0-5 ° тепла.
Ветер ожидается преимущественно юго-восточный, 5-10 м / с, в южной части и Приазовье порывы 15-20 м / с.