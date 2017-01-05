Сьогодні в Україні переважатиме мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні на заході України температура повітря вночі не зміниться, а вдень похолодає поступово до −8-12 С°. На решті території протягом дня очікується від −3 С° до +3 С°, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Сніг випаде в західних та північних областях, змішана фаза опадів — мокрий сніг, місцями з дощем — очікується на півдні та у східній частині України. У центрі та на Одещині суттєві опади малоймовірні.
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- У західній частині переважатиме волога погода, випаде сніг. Температура повітря вночі близько нуля, у Карпатах −3-8 С°, вдень поступове зниження температури від 0-5 С° до −5-12 С°.
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- У північних областях очікується сніг. Температура повітря вночі 0-5 С°, вдень від −3 С° до +1 С°.
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- У східних областях очікується волога погода, мокрий сніг, вдень місцями з дощем. Температура повітря вночі від +2 С° до 3 С°, вдень від −2 С° до +3 С°.
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- У центральній частині — переважно сухо, лише місцями невеликі опади. Температура повітря вночі 0-5 морозу, вдень від −2 С° до +2 С°.
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- У південній частині — мокрий сніг та дощ, на Одещині місцями невеликі опади. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 0+4 С°.
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Вітер в Україні західний, 5-12 м/с., на заході місцями пориви 15-20 м/с.
На дорогах ожеледиця.