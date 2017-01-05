Сегодня в Украине будет преобладать мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня на западе Украины температура воздуха ночью не изменится, а днем похолодает постепенно к -8-12 С °. На остальной территории в течение дня ожидается от -3 С ° до +3 С °, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
Снег выпадет в западных и северных областях, смешанная фаза осадков - мокрый снег, местами с дождем - ожидается на юге и в восточной части Украины. В центре и на Одесщине существенные осадки маловероятны.
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- В западной части будет преобладать влажная погода, выпадет снег. Температура воздуха ночью около нуля, в Карпатах -3-8 С °, днем постепенное снижение температуры от 0-5 С ° до -5-12 С °.
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- В северных областях ожидается снег. Температура воздуха ночью 0-5 С °, днем от -3 С ° до +1 С °.
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- В восточных областях ожидается влажная погода, мокрый снег, днем местами с дождем. Температура воздуха ночью от +2 С ° до 3 С °, днем от -2 С ° до +3 С °.
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- В центральной части - преимущественно сухо, лишь местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью 0-5 мороза, днем от -2 С ° до + 2 С °.
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- В южной части - мокрый снег и дождь, в Одесской области местами небольшие осадки. Температура воздуха ночью около нуля, днем 0 + 4 С °.
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Ветер в Украине западный, 5-12 м / с., На западе местами порывы 15-20 м / с.
На дорогах гололедица.