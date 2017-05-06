Сьогодні в Україні переважатиме мінлива хмарність
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Сьогодні в Ураїні переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується, тільки місцями невеликий дощ, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“6 травня в Україні: мінлива хмарність. У Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській та Волинській областях невеликий дощ, місцями з грозою; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер очікується змінних напрямків, зі швидкістю 3-8 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 20-25° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті місцями — 13-18°.