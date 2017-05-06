Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

“6 мая в Украине: переменная облачность. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков”, - говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 20-25 ° тепла, в Карпатах и ​​Прикарпатье местами — 13-18 °.