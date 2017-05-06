Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня в Ураине будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается, только местами небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“6 мая в Украине: переменная облачность. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков”, - говорится в сообщении.
Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.
Температура установится на уровне 20-25 ° тепла, в Карпатах и Прикарпатье местами — 13-18 °.