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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40310 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

Киев • УНН

 • 27360 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Сегодня в Ураине будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается, только местами небольшой дождь, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине будет преобладать переменная облачность

“6 мая в Украине: переменная облачность. В Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях небольшой дождь, местами с грозой; на остальной территории без осадков”, - говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с.

Температура установится на уровне 20-25 ° тепла, в Карпатах и ​​Прикарпатье местами — 13-18 °.

Украинские Национальные Новости

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