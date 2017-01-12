Сьогодні в Україні пануватиме хмарна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. У четвер, 12 січня, в Україні прогнозують хмарну погода. Йтиме невеликий сніг, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“Завтра, 12 січня, в Україні хмарна погода. Невеликий сніг, вдень у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях помірний мокрий сніг з дощем, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь”, — йдеться в повідомленні.
На дорогах країни очікується ожеледиця.
Вітер, за прогнозами синоптиків, буде переважно південно-західний, з швидкістю 7-12 м/с, у Карпатах і в східній частині пориви з швидкістю 15-20 м/с.
Денна температура становитиме 0-5° морозу, на сході країни, в Приазов’ї та Криму 0-5° тепла.