Сегодня в Украине будет господствовать облачная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В четверг, 12 января, в Украине прогнозируют облачную погоду. Будет идти небольшой снег, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"Завтра, 12 января, в Украине облачная погода. Небольшой снег, днем в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега и гололед ", - говорится в сообщении.
На дорогах страны ожидается гололедица.
Ветер, по прогнозам синоптиков, будет преимущественно юго-западный, со скоростью 7-12 м / с, в Карпатах и в восточной части порывы со скоростью 15-20 м / с.
Дневная температура составит 0-5 ° мороза, на востоке страны, в Приазовье и Крыму 0-5 ° тепла.