Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні у більшості західних, центральних та Одеській областях України очікуються сильні снігопади, хуртовини; у південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильний дощ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

На дорогах ожеледиця. Вітер посилиться до штормових значень, до 15-22 метрів за секунду.

Температура повітря поступово знизиться вночі до 6-14 градусів морозу, вдень до 2-7 градусів морозу. На півдні температура повітяр коливатиметься близько нуля.

Нагадаємо, в Україні у більшості регіонів України протягом 17-19 березня випаде чимало опадів і висота снігового покриву сягне до 40-45 сантиметрів. Про це сьогодні сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо критичного погіршення погодних умов в Україні з 17 березня.

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