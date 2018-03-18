Сьогодні в Україні очікуються складні погодні умови
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Сьогодні у більшості західних, центральних та Одеській областях України очікуються сильні снігопади, хуртовини; у південно-східній частині сильний мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу (в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях сильний дощ). Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах ожеледиця. Вітер посилиться до штормових значень, до 15-22 метрів за секунду.
Температура повітря поступово знизиться вночі до 6-14 градусів морозу, вдень до 2-7 градусів морозу. На півдні температура повітяр коливатиметься близько нуля.
Нагадаємо, в Україні у більшості регіонів України протягом 17-19 березня випаде чимало опадів і висота снігового покриву сягне до 40-45 сантиметрів. Про це сьогодні сказав керівник Укргідрометцентру Микола Кульбіда на засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС щодо критичного погіршення погодних умов в Україні з 17 березня.