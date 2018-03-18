Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 23495 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 38185 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 43237 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 92054 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 86566 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 103086 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 110057 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116916 просмотра

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня в большинстве западных, центральных и Одесской областях Украины ожидаются сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

На дорогах гололедица. Ветер усилится до штормовых значений, до 15-22 метров в секунду.

Температура воздуха постепенно снизится ночью до 6-14 градусов мороза, днем ​​до 2-7 градусов мороза. На юге температура повитяр колебаться около нуля.

Напомним, в Украине в большинстве регионов Украины в течение 17-19 марта выпадет немало осадков и высота снежного покрова достигнет 40-45 сантиметров. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно критического ухудшения погодных условий в Украине с 17 марта.

Украинские Национальные Новости

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