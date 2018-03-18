Сегодня в Украине ожидаются сложные погодные условия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Сегодня в большинстве западных, центральных и Одесской областях Украины ожидаются сильные снегопады, метели; в юго-восточной части сильный мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега (в Запорожской, Донецкой и Луганской областях сильный дождь). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах гололедица. Ветер усилится до штормовых значений, до 15-22 метров в секунду.
Температура воздуха постепенно снизится ночью до 6-14 градусов мороза, днем до 2-7 градусов мороза. На юге температура повитяр колебаться около нуля.
Напомним, в Украине в большинстве регионов Украины в течение 17-19 марта выпадет немало осадков и высота снежного покрова достигнет 40-45 сантиметров. Об этом сказал руководитель Укргидрометцентра Николай Кульбида на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС относительно критического ухудшения погодных условий в Украине с 17 марта.