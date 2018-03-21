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Сьогодні в Україні очікується від сніг та дощ

Київ • УНН

 • 39138 перегляди

КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується сніг, на півдні - мокрий сніг та дощ. Вдень на заході та півдні - місцями невеликі опади. Температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на півдні 0-5 тепла, в Криму 5-12 тепла, вночі в Україні 4-9, на півночі до 12 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.

На дорогах ожеледиця.

У західних областях очікуються снігопади, вдлень послаблення опадів. Температура повітря вдень 1-5 градусів морозу.

У північних областях — періодичний сніг. Температура повітря вдень 0-5 градусів морозу.

У східних областях очікується волога погода, сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.

У центральній частині пройдуть снігопади. Температура повітря вдень 2-6 градусів морозу.

На півдні України — мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вдень ппипинення опадів. Температура повітря вдень від 3 морозу до 4 градусів тепла, в Криму 5-12 тепла.

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