Сьогодні в Україні очікується від сніг та дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Сьогодні в Україні очікується сніг, на півдні - мокрий сніг та дощ. Вдень на заході та півдні - місцями невеликі опади. Температура повітря становитиме 1-5 градусів морозу, на півдні 0-5 тепла, в Криму 5-12 тепла, вночі в Україні 4-9, на півночі до 12 градусів морозу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах ожеледиця.
У західних областях очікуються снігопади, вдлень послаблення опадів. Температура повітря вдень 1-5 градусів морозу.
У північних областях — періодичний сніг. Температура повітря вдень 0-5 градусів морозу.
У східних областях очікується волога погода, сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У центральній частині пройдуть снігопади. Температура повітря вдень 2-6 градусів морозу.
На півдні України — мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу, вдень ппипинення опадів. Температура повітря вдень від 3 морозу до 4 градусів тепла, в Криму 5-12 тепла.