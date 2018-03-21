Сегодня в Украине ожидается от снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня в Украине ожидается снег, на юге - мокрый снег и дождь. Днем на западе и юге - местами небольшие осадки. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на юге 0-5 тепла, в Крыму 5-12 тепла, ночью в Украине 4-9, на севере до 12 градусов мороза. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах гололедица.
В западных областях ожидаются снегопады, вдлень ослабление осадков. Температура воздуха днем 1-5 градусов мороза.
В северных областях — периодический снег. Температура воздуха днем 0-5 градусов мороза.
В восточных областях ожидается влажная погода, снег и мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части пройдут снегопады. Температура воздуха днем 2-6 градусов мороза.
На юге Украины — мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, днем ппипинення осадков. Температура воздуха днем от 3 мороза до 4 градусов тепла, в Крыму 5-12 тепла.