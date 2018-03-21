Сегодня в Украине ожидается от снег и дождь

На дорогах гололедица.

В западных областях ожидаются снегопады, вдлень ослабление осадков. Температура воздуха днем ​​1-5 градусов мороза.

В северных областях — периодический снег. Температура воздуха днем ​​0-5 градусов мороза.

В восточных областях ожидается влажная погода, снег и мокрый снег. Температура воздуха днем ​​от 3 мороза до 2 тепла.

В центральной части пройдут снегопады. Температура воздуха днем ​​2-6 градусов мороза.

На юге Украины — мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, днем ​​ппипинення осадков. Температура воздуха днем ​​от 3 мороза до 4 градусов тепла, в Крыму 5-12 тепла.