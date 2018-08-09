Сьогодні в Україні очікується тепла і суха погода
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. 9 серпня в Україні опадів не очікується, переважатиме суха малохмарна погода. Температура повітря у денні години становитиме 24-29 градусів тепла, на Закарпатті, півдні та сході місцями до 30 градусів вище нуля. Вночі очікується 14-23 градуси тепла. Поєднання сухої погоди та високої температури повітря посилить пожежну небезпеку у південній частині України та місцями у центральних областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях істотних опадів не передбачається. Температура повітря вдень 24-28, на Закарпатті до 30 градусів тепла.
У північних областях - переважно без опадів. Температура повітря вдень 25-29 градусів тепла.
У східних областях - без опадів. Температура повітря вдень 28-31 градуси вище нуля.
У центральних областях очікується суха погода. Температура повітря вдень 25-30 градусів вище нуля.
На півдні України опадів не передбачається. Температура повітря вдень 27-31 градус вище нуля.