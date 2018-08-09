Сегодня в Украине ожидается теплая и сухая погода

КИЕВ. 9 августа. УНН. 9 августа в Украине осадков не ожидается, будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха в дневные часы составит 24-29 градусов тепла, на Закарпатье, юге и востоке местами до 30 градусов выше нуля. Ночью ожидается 14-23 градуса тепла. Сочетание сухой погоды и высокой температуры воздуха усилит пожарной опасности в южной части Украины и местами в центральных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.