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НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине ожидается теплая и сухая погода

Киев • УНН

 • 7860 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. 9 августа в Украине осадков не ожидается, будет преобладать сухая малооблачная погода. Температура воздуха в дневные часы составит 24-29 градусов тепла, на Закарпатье, юге и востоке местами до 30 градусов выше нуля. Ночью ожидается 14-23 градуса тепла. Сочетание сухой погоды и высокой температуры воздуха усилит пожарной опасности в южной части Украины и местами в центральных областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине ожидается теплая и сухая погода

В западных областях существенных осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​24-28, на Закарпатье до 30 градусов тепла.

В северных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха днем ​​25-29 градусов тепла.

В восточных областях - без осадков. Температура воздуха днем ​​28-31 градуса выше нуля.

В центральных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха днем ​​25-30 градусов выше нуля.

На юге Украины осадков не предвидится. Температура воздуха днем ​​27-31 градус выше нуля.

Украинские Национальные Новости

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