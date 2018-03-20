Сьогодні в Україні очікується сніжна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Вночі у західних, Вінницькій та Одеській областях невеликий сніг; вдень в Україні помірний сніг, на півдні, сході та Закарпатті з дощем, у більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях сильні опади, подекуди налипання мокрого снігу, ожеледь. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
На дорогах країни ожеледиця.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі 9-14° морозу, на півночі Лівобережжя до 18° морозу, на заході та півдні країни 3-8° морозу; вдень 2-7° морозу, у південних, Донецькій, Луганській та Закарпатській областях від 2° морозу до 3° тепла.
У західних областях очікуються снігопади. Температура повітря вдень 2-7 градусів морозу.
У північних областях - сніг та сильний вітер. Температура повітря вдень 3-9 градусів морозу.
У східних областях очікується волога погода, сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 1 тепла.
У центральній частині пройдуть снігопади та хуртовини. Температура повітря вдень 2-7 градусів морозу.
На півдні України - мокрий сніг та дощ, налипання мокрого снігу. Температура повітря вдень від 3 морозу до 4 градусів тепла, в Криму 5-12 тепла.