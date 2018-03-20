Сегодня в Украине ожидается снежная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Ночью в западных, Винницкой и Одесской областях небольшой снег; днем в Украине умеренный снег, на юге, востоке и Закарпатье с дождем, в большинстве центральных, Одесской, Николаевской областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололед. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
На дорогах страны гололедица.
Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-14° мороза, на севере Левобережья до 18° мороза, на западе и юге страны 3-8° мороза; днем 2-7° мороза, в южных, Донецкой, Луганской и Закарпатской областях от 2° мороза до 3° тепла.
В западных областях ожидаются снегопады. Температура воздуха днем 2-7 градусов мороза.
В северных областях — снег и сильный ветер. Температура воздуха днем 3-9 градусов мороза.
В восточных областях ожидается влажная погода, снег и мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 мороза до 1 тепла.
В центральной части пройдут снегопады и метели. Температура воздуха днем 2-7 градусов мороза.
На юге Украины — мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. Температура воздуха днем от 3 мороза до 4 градусов тепла, в Крыму 5-12 тепла.