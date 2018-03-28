Сьогодні в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Сьогодні в Україні похолодає на 2-5 градусів. Повітряна маса із півночі Європи зумовить мокрий сніг у більшості областей. Лише у південній частині очікується тепла погода з періодичними дощами. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У денні години температура повітря в більшості обласмтей становитиме 1-5 градусів тепла, на півдні 7-12 тепла.
Вітер переважно західний, 3-8 м/с.
У західних областях місцями дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень 2-6, на Закарпатті до 9 градусів тепла.
У північних областях — хмарно, місцями невеликий дощ з мокрим снігом. Температура повітря вдень 0-4 тепла.
У східних областях очікується волога погода. Температура повітря вдень 0-4 тепла.
У центральній частині очікується хмарна дощова погода, ймовірний мокрий сніг. Температура повітря вдень 2-5 градусів тепла.
На півдні України очікується дощ. Температура повітря вдень 6-12 градусів тепла.