Сегодня в Украине ожидается похолодание
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в Украине похолодает на 2-5 градусов. Воздушная масса с севера Европы обусловит мокрый снег в большинстве областей. Лишь в южной части ожидается теплая погода с периодическими дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В дневные часы температура воздуха в большинстве обласмтей составит 1-5 градусов тепла, на юге 7-12 тепла.
Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.
В западных областях местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем 2-6, на Закарпатье до 9 градусов тепла.
В северных областях - облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем 0-4 тепла.
В восточных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха днем 0-4 тепла.
В центральной части ожидается облачная дождливая погода, возможен мокрый снег. Температура воздуха днем 2-5 градусов тепла.
На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем 6-12 градусов тепла.