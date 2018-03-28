Сегодня в Украине ожидается похолодание

КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в Украине похолодает на 2-5 градусов. Воздушная масса с севера Европы обусловит мокрый снег в большинстве областей. Лишь в южной части ожидается теплая погода с периодическими дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.