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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 32396 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 58410 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 96650 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107074 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115387 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121105 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132379 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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Сегодня в Украине ожидается похолодание

Сегодня в Украине ожидается похолодание

Киев  •  УНН

 • 11115 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Сегодня в Украине похолодает на 2-5 градусов. Воздушная масса с севера Европы обусловит мокрый снег в большинстве областей. Лишь в южной части ожидается теплая погода с периодическими дождями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В дневные часы температура воздуха в большинстве обласмтей составит 1-5 градусов тепла, на юге 7-12 тепла.

Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с.

В западных областях местами дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​2-6, на Закарпатье до 9 градусов тепла.

В северных областях - облачно, местами небольшой дождь с мокрым снегом. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла.

В восточных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха днем ​​0-4 тепла.

В центральной части ожидается облачная дождливая погода, возможен мокрый снег. Температура воздуха днем ​​2-5 градусов тепла.

На юге Украины ожидается дождь. Температура воздуха днем ​​6-12 градусов тепла.

Украинские Национальные Новости

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