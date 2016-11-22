Сьогодні в Україні очікується похолодання
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні в більшості областей України очікується похолодання, вночі до 0-5 С°, на сході до −7 С°, температура повітря становитиме протягом дня 0+5 С°, у південній частині до +9 С°, на Закарпатті до +14 С°, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
Суттєві опади малоймовірні, лише на півночі пройде невеликий мокрий сніг, місцями тумани та серпанки.
У західній частині переважатиме суха погода. Температура повітря вночі від −3 С° до +3 С°, вдень +4+9 С°, на Закарпатті до +14 С°.
-
- У північних областях — переважно без опадів, лише місцями невеликий мокрий сніг. Температура повітря вночі від +3 С° до — 4 С°, на Сумщині до −7 С°, вдень від — 2 С° до + 4 С°.
-
- У східних областях очікується суха погода. Температура повітря вночі −2-7 С°, вдень від — 2 С°до +4 С°.
-
- У центральній частині — без опадів. Температура повітря вночі від +3 С° до −2 С°, вдень +3+7 С°.
-
- У південній частині — без істотних опадів. Температура повітря вночі 0+5 С°, місцями до — 2 С°, вдень +3+9 С°.
-
Вітер в Україні південно-східний, 5-12, місцями пориви 15-20 м/с.