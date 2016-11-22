Сьогодні в Україні очікується похолодання

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Сьогодні в більшості областей України очікується похолодання, вночі до 0-5 С°, на сході до −7 С°, температура повітря становитиме протягом дня 0+5 С°, у південній частині до +9 С°, на Закарпатті до +14 С°, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.