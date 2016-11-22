Сегодня в Украине ожидается похолодание

Существенные осадки маловероятны, лишь на севере пройдет небольшой мокрый снег, местами туманы и дымки.

В западной части будет преобладать сухая погода. Температура воздуха ночью от -3 С ° до +3 С °, днем ​​+ 4 + 9 С °, на Закарпатье до +14 С °.



В северных областях - преимущественно без осадков, лишь местами небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью от +3 С ° до - 4 С °, в Сумской до -7 С °, днем ​​от - 2 С ° до + 4 С °.



В восточных областях ожидается сухая погода. Температура воздуха ночью -2-7 С °, днем ​​от - 2 С ° до +4 С °.



В центральной части - без осадков. Температура воздуха ночью от +3 С ° до -2 С °, днем ​​+ 3 + 7 С °.



В южной части - без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0 + 5 С °, местами до - 2 С °, днем ​​+ 3 + 9 С °.



Ветер в Украине юго-восточный, 5-12, местами порывы 15-20 м / с.