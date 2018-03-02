Сьогодні в Україні очікується холодна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. Сьогодні в Україні внаслідок переміщення активного циклону очікується холодна погода. Температура повітря становитиме вдень 2-8 градусів морозу, вночі 8-15 градусів морозу, на заході 15-20 морозу, на південному сході. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях очікується сніг. Температура повітря вдень 5-12 морозу.
У північних областях пройде сніг. Температура повітря вдень 5-10 градусів морозу.
У східних областях сніг, мокрий сніг, сильний вітер. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 тепла.
У центральній частині очікується волога сніжна погода. Температура повітря вдень 4-8 градусів морозу.
На півдні України сніг та мокрий сніг. Температура повітря вдень від 3 морозу до 2 градусів тепла.