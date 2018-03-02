Сегодня в Украине ожидается холодная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Сегодня в Украине вследствие перемещения активного циклона ожидается холодная погода. Температура воздуха днем 2-8 градусов мороза, ночью 8-15 градусов мороза, на западе 15-20 мороза, на юго-востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях ожидается снег. Температура воздуха днем 5-12 мороза.
В северных областях пройдет снег. Температура воздуха днем 5-10 градусов мороза.
В восточных областях снег, мокрый снег, сильный ветер. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 тепла.
В центральной части ожидается влажная снежная погода. Температура воздуха днем 4-8 градусов мороза.
На юге Украины снег и мокрый снег. Температура воздуха днем от 3 мороза до 2 градусов тепла.