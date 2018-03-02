Сегодня в Украине ожидается холодная погода

КИЕВ. 2 марта. УНН. Сегодня в Украине вследствие перемещения активного циклона ожидается холодная погода. Температура воздуха днем ​​2-8 градусов мороза, ночью 8-15 градусов мороза, на западе 15-20 мороза, на юго-востоке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.