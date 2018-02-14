Сьогодні в Україні очікується холодна погода
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Сьогодні в Україні очікується холодна повітряна маса. У західних, східних, Сумській, Полтавській та Вінницькій областях невеликий, в Карпатському регіоні помірний, місцями сильний сніг та мокрий сніг, вдень на Одещині мокрий сніг з дощем; на решті території без істотних опадів. Про це повідомляє прес-служба Українського гідрометцентру, передає УНН.
Вранці в країні місцями туман, у Приазов'ї, вдень і на Одещині подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь; на дорогах країни, крім більшості південних областей, місцями ожеледиця.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с, вдень на півдні країни окремі пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла; у південній частині та на Закарпатті вночі 0-5° морозу, вдень 1-6° тепла.
У західних областях випаде сніг. Температура повітря вдень 0-4 градуси морозу.
У північних областях - місцями сніг. Температура повітря вдень 0-4 градуси морозу.
У східних областях очікується сніг. Температура повітря вдень 0-3 градуси морозу.
У центральній частині - місцями невеликий сніг. Температура повітря вдень 0-4 градуси морозу.
На півдні України - місцями невеликий мокрий сніг. Температура вдень 0-5 тепла.