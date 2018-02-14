Сегодня в Украине ожидается холодная погода

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 80000 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 94393 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 96854 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111490 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101688 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105154 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112134 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117153 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122959 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134585 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня в Украине ожидается холодная погода

Сегодня в Украине ожидается холодная погода

Киев  •  УНН

 • 8501 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается холодная воздушная масса. В западных, восточных, Сумской, Полтавской и Винницкой областях небольшой, в Карпатском регионе умеренный, местами сильный снег и мокрый снег, днем ​​в Одесской области мокрый снег с дождем; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.

Утром в стране местами туман, в Приазовье, днем ​​и в Одесской области местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме большинства южных областей, местами гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В западных областях выпадет снег. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

В восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем ​​0-3 градуса мороза.

В центральной части - местами небольшой снег. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

На юге Украины - местами небольшой мокрый снег. Температура днем ​​0-5 тепла.

Украинские Национальные Новости

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