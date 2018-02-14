Сегодня в Украине ожидается холодная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Сегодня в Украине ожидается холодная воздушная масса. В западных, восточных, Сумской, Полтавской и Винницкой областях небольшой, в Карпатском регионе умеренный, местами сильный снег и мокрый снег, днем в Одесской области мокрый снег с дождем; на остальной территории без существенных осадков. Об этом сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра, передает УНН.
Утром в стране местами туман, в Приазовье, днем и в Одесской области местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме большинства южных областей, местами гололедица.
Ветер восточный, 5-10 м/с, днем на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 4-9° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.
В западных областях выпадет снег. Температура воздуха днем 0-4 градуса мороза.
В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем 0-4 градуса мороза.
В восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем 0-3 градуса мороза.
В центральной части - местами небольшой снег. Температура воздуха днем 0-4 градуса мороза.
На юге Украины - местами небольшой мокрый снег. Температура днем 0-5 тепла.