Сегодня в Украине ожидается холодная погода

Утром в стране местами туман, в Приазовье, днем ​​и в Одесской области местами налипание мокрого снега, гололед; на дорогах страны, кроме большинства южных областей, местами гололедица.

Ветер восточный, 5-10 м/с, днем ​​на юге страны отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 4-9° мороза, днем ​​от 4° мороза до 1° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

В западных областях выпадет снег. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

В северных областях - местами снег. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

В восточных областях ожидается снег. Температура воздуха днем ​​0-3 градуса мороза.

В центральной части - местами небольшой снег. Температура воздуха днем ​​0-4 градуса мороза.

На юге Украины - местами небольшой мокрый снег. Температура днем ​​0-5 тепла.