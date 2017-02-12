Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями

“12 лютого в Україні буде: хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.

Істотних опадів, за прогнозами синоптиків, очікувати не слід.

Вночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями буде туман.

На дорогах на українців чекає ожеледиця.

Вітер північний, у західних областях південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні 2-7° морозу, на Закарпатті — 2-7° тепла.