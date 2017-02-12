Сьогодні в Україні хмарно з проясненнями
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. Істотних опадів синоптики не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“12 лютого в Україні буде: хмарно з проясненнями”, — йдеться в повідомленні.
Істотних опадів, за прогнозами синоптиків, очікувати не слід.
Вночі та вранці в Україні, крім південної частини, місцями буде туман.
На дорогах на українців чекає ожеледиця.
Вітер північний, у західних областях південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні 2-7° морозу, на Закарпатті — 2-7° тепла.