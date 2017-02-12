Сегодня в Украине облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Осадков синоптики не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"12 февраля в Украине будет: облачно с прояснениями", - говорится в сообщении.
Осадков, по прогнозам синоптиков, ожидать не следует.
Ночью и утром в Украине, кроме южной части, местами будет туман.
На дорогах украинцев ждет гололедица.
Ветер северо-восточный, в западных областях юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне 2-7 ° мороза, на Закарпатье - 2-7 ° тепла.