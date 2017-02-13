Сьогодні в Україні буде сніжити на Сході, на іншій території без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Сьогодні в Україні встановиться хмарна з проясненнями погода. Істотні опади синоптики прогнозують на Сході країни, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
За прогнозами синоптиків на сході країни випаде сніг. На Заході без опадів.
Вітер в Україні північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні −3-5° морозу, вночі −8-11° морозу.
На дорогах на українців чекає ожеледиця.