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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине будет снежить на востоке, на остальной территории без осадков

Киев • УНН

 • 8315 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Существенные осадки синоптики прогнозируют на востоке страны, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Сегодня в Украине будет снежить на востоке, на остальной территории без осадков

По прогнозам синоптиков на востоке страны выпадет снег. На Западе без осадков.

Ветер в Украине северо-западный со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне -3-5 ° мороза, ночью -8-11 ° мороза.

На дорогах украинцев ждет гололедица.

Украинские Национальные Новости

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