Сегодня в Украине будет снежить на востоке, на остальной территории без осадков

По прогнозам синоптиков на востоке страны выпадет снег. На Западе без осадков.

Ветер в Украине северо-западный со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне -3-5 ° мороза, ночью -8-11 ° мороза.

На дорогах украинцев ждет гололедица.