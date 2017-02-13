Сегодня в Украине будет снежить на востоке, на остальной территории без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня в Украине установится облачная с прояснениями погода. Существенные осадки синоптики прогнозируют на востоке страны, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
По прогнозам синоптиков на востоке страны выпадет снег. На Западе без осадков.
Ветер в Украине северо-западный со скоростью 5-10 м / с.
Температура установится на уровне -3-5 ° мороза, ночью -8-11 ° мороза.
На дорогах украинцев ждет гололедица.