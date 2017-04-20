Сьогодні в Україні буде холодно
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Сьогодні в Україні протягом дня утримається холодна погода, місцями дощі, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
“20 квітня погода в Україні буде такою: в Карпатах, на Закарпатті, Прикарпатті, Вінниччині та Одещині, вдень в більшості південних та центральних областей складні погодні умови: мокрий сніг та дощ, в Карпатах, Одеській та Миколаївській областях сильний мокрий сніг, налипання мокрого снігу; на решті території без опадів”, — йдеться в повідомленні.
Вітер буде північно-східний, зі швидкістю 7-12 м/с, в Україні, крім північної частини, пориви 15-20 м/с.
Утримається холодна погода: вдень — 4-9° тепла, в Криму та Приазов’ї — до 12°, на Харківщині, Одещині та в більшості центральних областей місцями 1-3° тепла; на високогір’ї Карпат — 3-8° морозу.