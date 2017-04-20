Сегодня в Украине будет холодно

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 33256 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 100189 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 151587 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114548 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115338 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111819 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103780 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106906 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103431 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152394 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Сегодня в Украине будет холодно

Сегодня в Украине будет холодно

Киев  •  УНН

 • 7510 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. Сегодня в Украине в течение дня сохранится холодная погода, местами дожди, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“20 апреля погода в Украине будет такой: в Карпатах, в Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях, днем ​​в большинстве южных и центральных областей сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, в Карпатах, Одесской и Николаевской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м / с.

Сохранится холодная погода: днем ​​- 4-9 ° тепла, в Крыму и Приазовье — до 12 °, на Харьковщине, Одесской области и в большинстве центральных областей местами 1-3 ° тепла; на высокогорье Карпат — 3-8 ° мороза.

Украинские Национальные Новости

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