Сегодня в Украине будет холодно

“20 апреля погода в Украине будет такой: в Карпатах, в Закарпатье, Прикарпатье, Винницкой и Одесской областях, днем ​​в большинстве южных и центральных областей сложные погодные условия: мокрый снег и дождь, в Карпатах, Одесской и Николаевской областях сильный мокрый снег, налипание мокрого снега; на остальной территории без осадков”, — говорится в сообщении.

Ветер северо-восточный, со скоростью 7-12 м / с, в Украине, кроме северной части, порывы 15-20 м / с.

Сохранится холодная погода: днем ​​- 4-9 ° тепла, в Крыму и Приазовье — до 12 °, на Харьковщине, Одесской области и в большинстве центральных областей местами 1-3 ° тепла; на высокогорье Карпат — 3-8 ° мороза.