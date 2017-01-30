Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“30 січня в Україні буде хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів”, — йдеться в повідомленні.

На дорогах очікується ожеледиця.

Вітер синоптики прогнозують переважно південно-східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура на Чернігівщині, Київщині, Вінниччині, Черкащині, Кіровоградщині, Миколаївщині, Херсонщині та Закарпатті вдень 5-10° морозу, у східній частині — 12-17° морозу, на решті території — 0-4° морозу.