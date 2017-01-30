Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями, существенных осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"30 января в Украине будет облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков ", - говорится в сообщении.
На дорогах ожидается гололедица.
Ветер синоптики прогнозируют преимущественно юго-восточный, со скоростью 5-10 м / с.
Температура на Черниговщине, Киевщине, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Закарпатье днем 5-10 ° мороза, в восточной части - 12-17 ° мороза, на остальной территории - 0-4 ° мороза.