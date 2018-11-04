Сьогодні в Україні без істотних опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. В Україні у неділю, 4 листопада, очікується погода без істотних опадів, температура повітря підійметься до 15 градусів тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"4 листопада в Україні без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман", - повідомили синоптики.
Через вранішній туман 4 листопада буде обмежено видимість до 200-500 м.
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, у східних областях близько 0°; вдень 10-15°, на Закарпатті 17-22°.
Крім того, 4-5 листопада у південних, східних, центральних (крім Полтавської), Київській, Сумській та Хмельницькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Як повідомляв УНН, середня місячна температура у листопаді цього року прогнозується на рівні 1-7 градусів тепла, що близько до середніх багаторічних значень.