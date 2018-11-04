Сегодня в Украине без существенных осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Украине в воскресенье, 4 ноября, ожидается погода без существенных осадков, температура воздуха поднимется до 15 градусов тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"4 ноября в Украине без существенных осадков. Ночью и утром местами туман", - сообщили синоптики.
Из-за утреннего тумана 4 ноября будет ограничена видимость до 200-500 м.
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, в восточных областях около 0°; днем 10-15°, на Закарпатье 17-22°.
Кроме того, 4-5 ноября в южных, восточных, центральных (кроме Полтавской), Киевской, Сумской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Как сообщал УНН, средняя месячная температура в ноябре этого года прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, что близко к средним многолетним значениям.