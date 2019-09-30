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Сьогодні в Раду подадуть законопроект щодо змін в законі про добровільне ОТГ

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 вересня. УНН. Сьогодні в парламент подадуть зміни до закону про добровільне об’єднання територіальне громад, які дозволять ОТГ не погоджувати плани в обласних радах. Про це на панельній дискусії сьогодні повідомила міністр розвитку громад та територій України Альона Бабак, передає кореспондент УНН.

Сьогодні в Раду подадуть законопроект щодо змін в законі про добровільне ОТГ

"Ми подаємо сьогодні, як уряд, в парламент зміни до закону про добровільне ОТГ, де ми вилучаємо із процесу погодження перспективних планів в обласних радах. Ми бачимо, що саме обласні ради заважають громадам територіального рівня об’єднуватись за критеріями спроможності", - сказала Бабак.

Нагадаємо, уряд сьогодні схвалив зміни до Закону "Про добровільне об’єднання територіальних громад", які відкривають можливість територіальним громадам самостійно розробляти свої перспективні плани.

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