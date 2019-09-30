Сегодня в Раду подадут законопроект об изменениях в законе о добровольном ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Сегодня в парламент подадут изменения в закон о добровольном объединении территориальных общин, которые позволят ОТО не согласовывать планы в областных советах. Об этом на панельной дискуссии сегодня сообщила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак, передает корреспондент УНН.
"Мы подаем сегодня, как правительство, в парламент изменения в закон о добровольном ОТО, где мы изымаем из процесса согласования перспективных планов в областных советах. Мы видим, что именно областные советы мешают общинам территориального уровня объединяться по критериям способности", - сказала Бабак.
Напомним, правительство сегодня одобрило изменения в Законе "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность территориальным общинам самостоятельно разрабатывать свои перспективные планы.