Сегодня в Раду подадут законопроект об изменениях в законе о добровольном ОТО

"Мы подаем сегодня, как правительство, в парламент изменения в закон о добровольном ОТО, где мы изымаем из процесса согласования перспективных планов в областных советах. Мы видим, что именно областные советы мешают общинам территориального уровня объединяться по критериям способности", - сказала Бабак.

Напомним, правительство сегодня одобрило изменения в Законе "О добровольном объединении территориальных общин", которые открывают возможность территориальным общинам самостоятельно разрабатывать свои перспективные планы.