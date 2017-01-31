Сьогодні в Раді Безпеки ООН порушать питання ситуації в районі Авдіївки – П.Клімкін
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Питання загострення ситуації в районі Авдіївки буде порушено сьогодні в Раді Безпеки ООН. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає кореспондент УНН.
“Ми обов’язково доповнимо наш позов тими фактами, які ми спостерігаємо останні дні. Ми звернулися до всіх наших друзів і партнерів. Сьогодні ми порушимо це питання в Раді безпеки ООН. З завтрашнього дня, ми протягом лютого головуємо в Раді безпеки ООН, але це питання ми будемо обговорювати саме сьогодні. Ми порушили це питанням на майданчиках ОБСЄ і Ради Європи. Ми звернулись також до австрійського головування ОБСЄ”, — повідомив П.Клімкін.
Нагадаємо, посол України заявив про готовність скликати Радбез ООН через Авдіївку.
Як повідомляв УНН, В.Єльченко в звернувся з листом до Генсека ООН у зв’язку із ситуацією в Авдіївці.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Також нагадаємо, критично важлива інфраструктура Авдіївки зруйнована і є загроза гуманітарної катастрофи.
За даними штабу АТО, у ніч на 31 січня бойовики випустили в бік українських позицій понад 80 ракет із “Градів”.
Президент П.Порошенко перервав візит до Німеччини через надзвичайну ситуацію в Авдіївці. У МЗС закликали міжнародних колег посилити політико-дипломатичний тиск на Кремль через ситуацію в Авдіївці.