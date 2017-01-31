Сегодня в Совете Безопасности ООН поднимут вопрос ситуации в районе Авдеевки - П.Климкин
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Вопрос обострения ситуации в районе Авдеевки будет поднят сегодня в Совете Безопасности ООН. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.
"Мы обязательно дополним наш иск теми фактами, которые мы наблюдаем в последние дни. Мы обратились ко всем нашим друзьям и партнерам. Сегодня мы поднимем этот вопрос в Совете безопасности ООН. С завтрашнего дня, мы в течение февраля председательствуем в Совете безопасности ООН, но этот вопрос мы будем обсуждать именно сегодня. Мы подняли этот вопрос на площадках ОБСЕ и Совета Европы. Мы обратились также к австрийскому председательству ОБСЕ", - сообщил П.Климкин.
Напомним, посол Украины заявил о готовности созвать Совбез ООН из-за ситуации в Авдеевке.
Как сообщал УНН, В.Ельченко обратился с письмом к Генсеку ООН в связи с ситуацией в Авдеевке.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Также напомним, критически важная инфраструктура Авдеевки разрушена и есть угроза гуманитарной катастрофы.
По данным штаба АТО, в ночь на 31 января боевики выпустили в сторону украинских позиций более 80 ракет из "Градов".
Президент П.Порошенко прервал визит в Германию из-за чрезвычайной ситуации в Авдеевке. В МИД призвали международных коллег усилить политико-дипломатическое давление на Кремль из-за ситуации в Авдеевке.