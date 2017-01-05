Сьогодні в Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Сьогодні в німецькому Оберхофі чоловічою спринтерською гонкою розпочнуться змагання четвертого етапу Кубку світу з біатлону. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
Як зазначається, Україну на перших стартах 2017 року представлятимуть: 4. Віталій Кільчицький, 13. Артем Прима, 25. Сергій Семенов, 56. Володимир Сємаков, 98. Дмитро Підручний.
Пряма трансляція гонки розпочнеться о 15:15 на каналі UA:Перший.