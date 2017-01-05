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Сегодня в Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону

Сегодня в Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону

Киев • УНН

 • 7624 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в немецком Оберхофе мужской спринтерской гонкой начнутся соревнования четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.

Как отмечается, Украину на первых стартах 2017 года будут представлять: 4. Виталий Кильчицкий, 13 Артем Прима, 25 Сергей Семенов, 56 Владимир Семаков, 98. Дмитрий Пидручный.

Прямая трансляция гонки начнется в 15:15 на канале UA: Первый.

Украинские Национальные Новости

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