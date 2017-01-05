Сегодня в Оберхофе стартует четвертый этап Кубка мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Сегодня в немецком Оберхофе мужской спринтерской гонкой начнутся соревнования четвертого этапа Кубка мира по биатлону. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Как отмечается, Украину на первых стартах 2017 года будут представлять: 4. Виталий Кильчицкий, 13 Артем Прима, 25 Сергей Семенов, 56 Владимир Семаков, 98. Дмитрий Пидручный.
Прямая трансляция гонки начнется в 15:15 на канале UA: Первый.