Сьогодні в Києві прогнозують малохмарну суху погоду

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +8+10°С тепла вдень, а вночі 0-2°С морозу.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні температура повітря вночі знизиться до +4°С тепла —3°С морозу, вдень потепліє до +7+12°С тепла, у південній частині до 14 тепла, на Закарпатті очікується +13+15°С тепла.