Сьогодні в Києві прогнозують малохмарну суху погоду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків буде малохмарна суха погода, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +8+10°С тепла вдень, а вночі 0-2°С морозу.
Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні температура повітря вночі знизиться до +4°С тепла —3°С морозу, вдень потепліє до +7+12°С тепла, у південній частині до 14 тепла, на Закарпатті очікується +13+15°С тепла.