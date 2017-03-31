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Сьогодні в Києві прогнозують малохмарну суху погоду

Сьогодні в Києві прогнозують малохмарну суху погоду

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. У Києві сьогодні за прогнозами синоптиків буде малохмарна суха погода, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути південно-західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +8+10°С тепла вдень, а вночі 0-2°С морозу.

Як повідомляв УНН, сьогодні в Україні температура повітря вночі знизиться до +4°С тепла —3°С морозу, вдень потепліє до +7+12°С тепла, у південній частині до 14 тепла, на Закарпатті очікується +13+15°С тепла.

 

Українські Національні Новини

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