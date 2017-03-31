Сегодня в Киеве прогнозируют малооблачную сухую погоду

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть юго-западный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне + 8 + 10 ° С тепла днем, а ночью 0-2 ° мороза.

Как сообщал УНН, сегодня в Украине температура воздуха ночью понизится до + 4 ° С тепла -3 ° С мороза, днем потеплеет до + 7 + 12 ° С тепла, в южной части до 14 тепла, на Закарпатье ожидается + 13 + 15 ° С тепла.