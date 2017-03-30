Сьогодні в Києві прогнозують хмарну дощову погоду

Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вдень встановиться на рівні +7+9°С тепла вдень, а вночі +6+8°С тепла.

Як повідомляв УНН, на вершинах Карпат почав сходити сніг. Там, де взимку шар снігу сягав висоти у кілька метрів, зараз сніговий покрив не вище метра.