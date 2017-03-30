Сегодня в Киеве прогнозируют облачную дождливую погоду

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть восточный, со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне + 7 + 9 ° С тепла днем, а ночью 6 + 8 ° С тепла.

Как сообщал УНН, на вершинах Карпат начал сходить снег . Там, где зимой слой снега достигал высоты в несколько метров, сейчас снежный покров не выше метра.