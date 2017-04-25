Сьогодні в Києві без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 квітня. УНН. Сьогодні в Києві опадів не очікується, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Температура повітря вночі 1-3° градуси тепла, місцями заморозки 0-2° градуси, вдень 12-14° градусів тепла.
Вітер південно-західний 5-12 м/с.
Як повідомляв УНН, сьогодні південно-західні повітряні потоки принесуть в Україну тепле повітря. Температура впродовж дня підвищиться до 12-16° тепла. Вночі ще буде холодно, 1-5° тепла, місцями заморозки 0-3°. У західних та північних областях очікується сильний вітер.