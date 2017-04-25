Сегодня в Киеве без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 25 апреля. УНН. Сегодня в Киеве осадков не ожидается, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Температура воздуха ночью 1-3 ° градуса тепла, местами заморозки 0-2 ° градуса, днем 12-14 ° градусов тепла.
Ветер юго-западный 5-12 м / с.
Как сообщал УНН, сегодня юго-западные воздушные потоки принесут в Украину теплый воздух. Температура в течение дня повысится до 12-16 ° тепла. Ночью еще будет холодно, 1-5 ° тепла, местами заморозки 0-3 °. В западных и северных областях ожидается сильный ветер.