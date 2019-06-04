Сьогодні в Брюсселі відбудеться зустріч Зеленського і Столтенберга
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У вівторок відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Крім того, планується, що Зеленський візьме участь в комісія Україна-НАТО. Про це йдеться в повідомленні на сайті Альянсу, передає УНН.
"Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським у вівторок, 4 червня 2019 року, у штаб-квартирі НАТО. Президент також візьме участь в комісії НАТО-Україна", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що о 16:45 за брюссельським часом відбудеться спільний прес-пойнт Генерального секретаря НАТО і Президента.
Як повідомляв УНН, зустріч Президента України Володимира Зеленського з президентом Європейської Ради Дональдом Туском у Брюсселі відбудеться 5 червня о 15:30 за київським часом.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський 4-5 червня здійснить візит до інституції ЄС і НАТО в Брюсселі.