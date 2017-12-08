Сьогодні в Брюсселі відбудеться засідання Ради асоціації Україна-ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сьогодні візьме участь у засіданні Ради асоціації Україна - ЄС та проведе низку зустрічей у Брюсселі. Про це повідомляє прес-служба Кабміну, передає УНН.
Прем’єр-міністр відвідує Брюссель з коротким робочим візитом.
"Він візьме участь у четвертому засіданні Ради асоціації Україна – ЄС, а також проведе зустрічі з Високим представником ЄС із закордонних справ та безпекової політики Федерікою Могеріні і віце-президентами Європейської комісії Валдісом Домбровскісом та Марошем Шевчовичем", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН, Рада асоціації між ЄС та Україною на засіданні 8 грудня обговорить антикорупційну й судову реформи.