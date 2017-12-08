Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня примет участие в заседании Совета ассоциации Украина - ЕС и проведет ряд встреч в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.
Премьер-министр посещает Брюссель с коротким рабочим визитом.
"Он примет участие в четвертом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС, а также проведет встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и вице-президентами Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и Марошем Шевчовичем", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, Совет ассоциации между ЕС и Украиной на заседании 8 декабря обсудит антикоррупционную и судебную реформы.