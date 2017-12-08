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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде.
09:37 • 587 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде.

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 14023 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 93857 просмотра

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10 марта, 18:32 • 109300 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 15:15 • 129671 просмотра

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10 марта, 11:47 • 106243 просмотра

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Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета ассоциации Украина-ЕС

Киев  •  УНН

 • 14556 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня примет участие в заседании Совета ассоциации Украина - ЕС и проведет ряд встреч в Брюсселе. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина, передает УНН.

Премьер-министр посещает Брюссель с коротким рабочим визитом.

"Он примет участие в четвертом заседании Совета ассоциации Украина - ЕС, а также проведет встречи с Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини и вице-президентами Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом и Марошем Шевчовичем", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, Совет ассоциации между ЕС и Украиной на заседании 8 декабря обсудит антикоррупционную и судебную реформы.

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