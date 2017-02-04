Сьогодні в більшості областей України на дорогах ожеледиця
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. За прогнозами Укргідрометцентру сьогодні в Україні (крім Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей) на дорогах ожеледиця. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС.
За інформацією Укргідрометцентру в Україні, крім Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей, на дорогах ожеледиця; у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у Харківській, Луганській та Сумській областях сильний сніг.
Також, в Україні, крім півдня, на дорогах ожеледиця; на Лівобережжі та в районі Карпат подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних та Сумській областях сильний сніг.
Тож у ДСНС України закликали громадян дотримуватися правил безпеки під час перебуванні на вулиці.
Під час ожеледиці на дорожньому покритті збільшується гальмівний шлях, тому необхідно вибирати безпечний швидкісний режим, враховувати інтенсивність руху, а також особливості і стан транспортного засобу. Слід звертати особливу увагу на рух по естакадах, мостах і шляхопроводах, оскільки саме в цих місцях найбільш ймовірно виникнення ожеледиці.