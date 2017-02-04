Сегодня в большинстве областей Украины на дорогах гололедица
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. По прогнозам Укргидрометцентра сегодня в Украине (кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей) на дорогах гололедица. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС.
По информации Укргидрометцентра в Украине, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областей, на дорогах гололедица, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в Харьковской, Луганской и Сумской областях сильный снег.
Также, в Украине, кроме юга, на дорогах гололедица, на Левобережье и в районе Карпат местами гололедица, налипание мокрого снега, ночью в восточных и Сумской областях сильный снег.
Поэтому в ГосЧС Украины призвали граждан соблюдать правила безопасности во время пребывании на улице.
Во время гололеда на дорожном покрытии увеличивается тормозной путь, поэтому необходимо выбирать безопасный скоростной режим, учитывать интенсивность движения, а также особенности и состояние транспортного средства. Следует обращать особое внимание на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда.